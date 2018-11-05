По данным полиции, в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".

По данным полиции, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки и, в целом, участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.

"Стрельба была внутри кафе. Данных о том, что кто-то пострадал на улице пока нет", - сообщил начальник следственного управления Александр Климовский.

В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили не участники стрельбы, а очевидцы.

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