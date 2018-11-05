Польща заборонить в'їзд іноземцям без щеплення [ Редактировать ]
Польща планує заборонити в'їзд іноземцям, які не зробили щеплення. Над законопроектом працює Міністерство з охорони здоров'я.
За словами міністра Лукаша Шумовського, причиною став спалах кору. В країні зафіксовано 18 випадків зараження - серед хворих є один українець.
У польському мінохорони здоров'я припускують, що інфекцію завезли з-за кордону, та запевняють, що епідемія їхній країні не загрожує, бо усі її громадяни проходять обов'язкову вакцинацію.
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