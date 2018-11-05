В країні зафіксовано 18 випадків зараження кір'ю

Польща планує заборонити в'їзд іноземцям, які не зробили щеплення. Над законопроектом працює Міністерство з охорони здоров'я.

За словами міністра Лукаша Шумовського, причиною став спалах кору. В країні зафіксовано 18 випадків зараження - серед хворих є один українець.

У польському мінохорони здоров'я припускують, що інфекцію завезли з-за кордону, та запевняють, що епідемія їхній країні не загрожує, бо усі її громадяни проходять обов'язкову вакцинацію.