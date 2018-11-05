У Литві стартували військові навчання "Залізний вовк-2018" [ Редактировать ]
У Литві стартували масштабні військові навчання "Залізний вовк-2018". Участь у них беруть три з половиною тисячі армійців з 14-и країн світу - Німеччини, Бельгії, Норвегії, Великої Британії, Естонії, США, Канади і України.
Протягом двох тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин.
Цьогоріч вишкіл проведуть не лише на армійських полігонах, а й у цивільних районах.
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"Залізний вовк - 2018": у Литві розпочалися масштабні військові навчання
Протягом двох тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин