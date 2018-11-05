На Донбасі пройшли військові навчання [ Редактировать ]
Авіація та протиповітряна оборона Об'єднаних сил відточують майстерність. На Донбасі військові провели навчання - перевірили готовність авіації та ППО.
Завданням зенітно-ракетних військ було виявити та ліквідувати умовного ворога у повітрі.
А штурмова авіація тренувалася працювати по наземних цілях.
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