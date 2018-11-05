На Донбасі снайпери б'ють по позиціям ЗСУ

До подій на фронті, минулої доби там загинув наш військовий, четверо поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Армійці атакували у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох - поранено