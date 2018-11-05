Нацполіція завершила слідство у справі Катерини Гандзюк. І передала провадження щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів убивства до Служби безпеки. Громадські активісти вимагають негайно створити тимчасову слідчу комісію щодо вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні на погоджувальній раді у парламенті вони заявили, що провели своє власне розслідування, і вже встановили імена організаторів нападу.

"Ми би хотіли, щоб всі розуміли, що її вбили. Вона не пережила напад, який стався на неї понад три місяці тому. У Верховній Раді є дві фракції - БПП і "Народний фронт", що контролюють фактично увесь силовий блок, то саме до цих парламентарів ми звертаємося із проханням створити тимчасову слідчу комісію. І особливо, ми звертаємося, до цих двох фракцій, бо саме вони ще не делегували до ТСК своїх працівників", - заявила Марина Хромих, активіст.

Активістів підтримала і частина депутатів парламенту. Мустафа Найєм заявив, якщо завтра Верховна Рада не проголосує за створення комісії - нардепи блокуватимуть трибуну.

Активістка з Херсона Катерина Гандзюк померла напередодні у столичній лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Утім, остаточні результати експертизи причин смерті будуть відомі за два дні. Нагадаю, у липні невідомий вилив на жінку літр сірчаної кислоти, відтоді вона проходила складний курс лікування.