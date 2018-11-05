У центрі французького міста Марсель обвалився житловий будинок. Район оточила поліція.

За даними місцевих ЗМІ, споруда була в аварійному стані. Тож усіх мешканців раніше відселили.

Поки що про постраждалих не повідомляють. Однак в поліції побоюються, що на момент обвалу всередині могли бути безхатьки, що заселилися туди самовільно.