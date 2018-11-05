Лондон розцвів червоними маками. Мільйони британців купують значки з цими квітами і чіпляють собі на лацкани. Що це за традиція і чому саме восени - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Її Величність королева, прем'єр-міністр та ще мільйони британців цими днями уквітчали свої лацкани червоними маками. Здебільшого це дешеві паперові значки, але є й із бісеру, тканини та металу. Їх можна купити чи не в кожному магазині, або на таких лотках.

"Дякую, гарного дня!"

Ціну на ці значки не встановлюють. Кожен дає, скільки вважає за потрібне. Близько трьох тижнів місто квітне червоними маками. Цій традиції вже понад 90 років. Так Британія вшановує полеглих у війнах.

"Ця традиція має не абияке значення в нашій країні. Це вже частина історії, тож я думаю, що вона житиме ще сотні років. Це потужний легендарний образ", - розповідає Річард Х'юз, історик.

Утім, червоний мак - не лише вияв вдячності і шани. Завдяки цим значкам створені робочі місця для ветеранів. На цій фабриці вже роками виготовляють маки. Пелюстка до пелюстки - кожен робиться вручну. Щороку понад сім мільйонів штучних квіток розвозять звідси по країні.

"Я відчуваю, що займаюсь справою, якою можна гордитися. Усі мої друзі, яких я втратив за роки. Це дуже важливо - зберігати пам'ять про них", - говорить Алекс Конвей, ветеран британської армії.

Крім того, це велика благодійна акція. Усі гроші, вилучені з продажу значків, йдуть на потреби ветеранів.

"Наша робота - це не лише нагадування людям про загиблих, а й допомога ветеранам. Так вони мають можливість працювати, адже їм не завжди вдається знайти роботу", - говорить Джон Ньюбері, менеджер на фабриці з виготовлення маків.

У країні наближається Поминальна неділя. 11 листопада відзначають кінець Першої світової війни. І зазвичай з цього приводу влаштовують десятки акцій та інсталяцій.

Та цього року усі заходи ще масштабніші, адже британці вшановують сторіччя кінця першої світової. Біля Вестмінстерського Аббатства розстелили поле пам'яті. А у Лондонському тауері запалили десять тисяч смолоскипів. Загалом за час проведення акцій пам'яті на благодійність збирають близько 50 мільйонів фунтів. Їх спрямують на психологічну та фінансову допомогу ветеранам та їхнім сім'ям.