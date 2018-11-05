В Лос-Анджелесі відбулася 22 церемонія вручення премії "Hollywood Film Awards". Її вважають символічним початком нового сезону нагороджень в кіноіндустрії, кульмінацією якого стає церемонія "Оскар" у лютому.

Цього разу відзначили Ніколь Кідман за багатолітню творчість у кіно, найкращим актором визнали Хью Джекмена за фільм "Як не стати президентом", найкращою актрисою - Глен Клоуз за роль у картині "Дружина".

Найкращим фільмом стала стрічка "Чорна пантера" - 18 супергеройський екшн у кінематоргафічному всесвіті Марвел.