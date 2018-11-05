Углеводы являются необходимым компонентом нашего рациона, который дает организму энергию и силы.

Многие люди переходят на диеты с низким содержанием углеводов, чтобы уменьшить вес и предотвратить некоторые виды заболеваний. На своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, хорошая ли это идея.

Она отметила, что углеводы бывают простые - обычный сахар (в пирожных, конфетах), фруктоза и сахароза (в фруктах и овощах), лактоза (в молочных продуктах). И сложные - это крахмал. Сложные углеводы есть в картофеле, хлебе, рисе, макаронах и крупах.

"Вредят простые углеводы - в добавленном сахаре (который в сладостях или тот, который мы сами добавляем в блюда). Они вызывают сильные колебания глюкозы в крови. Когда ее слишком много, то выделяется гормон инсулин, и тогда глюкоза покидает кровоток, откладывается в печени, мышцах и жировой ткани в виде запасов - гликогена и жира", - подчеркнула Супрун.

Именно поэтому, заявила она, важно следить за уровнем потребления таких сахаров. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов.

"Также, если заниматься физическими нагрузками незадолго до поедания сладкого или после, то больше сахара поглотят именно мышцы и меньше жира образуется на внутренних органах", - добавила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Она подчеркнула, что никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров. Фрукты, которые являются источником простых сахаров, крахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые злаки рекомендуют как основу рациона.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть картофель