4 ноября в Днепре в ТРЦ "Мост-сити" автомат для печати фото начал показывать фильм для взрослых. Одна из "будок" находится на втором этаже, буквально у всех на виду. Об этом сообщает "Информатор".

В какой-то момент на экране терминала вместо стандартного окна входа в Instagram появилось порновидео. По словам представителей торгового центра, в PhotoBoom можно распечатывать фото как с Instagram, так и с Facebook, поэтому, вероятно, кто-то запустил ролик именно со второй социальной сети.

В данный момент все доступы к приложениям закрыты. В ближайшее время (пока идут поиски злоумышленников) подключиться к социальным сетям через автомат печати фото невозможно.

Ранее мы писали о том, как девушки испортили картину во время селфи.