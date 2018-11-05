Легализация добычи янтаря принесет деньги на социальные выплаты - Бойко [ Редактировать ]
Дополнительные средства для наполнения Госбюджета можно найти, прекратив незаконную добычу янтаря и контрабанду леса. Об этом считает Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока".
Политик продемонстрировал фотографии мест, где нелегально добывают янтарь. Снимки он сделал в Житомирской области.
В стране 5 тысяч гектаров таких территорий. Оборот незаконной торговли янтарем составляет 300 млн долларов в год. 70% этой суммы уходит на взятки правоохранителям, которые "крышуют" этот бизнес.
"Если прекратить контрабанду леса на 400 млн евро, легализовать добычу янтаря на 300 млн долларов, то это почти миллиард долларов, который сегодня правительство пытается взять в виде кредитов. Не надо ничего брать, нужно прекратить эти коррупционные махинации, и будут деньги и чернобыльцам, и людям с инвалидностью, и военным пенсионерам и на другие социальные выплаты", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье задержали рекордное количество янтаря.
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