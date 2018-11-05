"Оппозиционный блок" примет участие в работе временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк, и требует отчета правоохранительных органов в парламенте.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время Согласительного совета в понедельник, 5 ноября.

Мы поддерживаем расследование всех резонансных преступлений, которые произошли в государстве за последнее время, и примем участие в работе временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку Екатерину Гандзюк (4 ноября в Киевской городской клинической больнице №2 умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля неизвестные совершили нападение, облив ее серной кислотой. По предварительной информации, смерть наступила после отрыва тромба из-за многочисленных операций, которые она перенесла после нападения, - ред).

"Надо отметить, что это дерзкое нападение и трагедия, к которой оно привело - результат безнаказанности и безответственности со стороны правоохранительных органов. За последние годы в Украине были совершены десятки нападений и убийств гражданских активистов, журналистов, правоохранителей по всей стране, однако виновные не понесли наказания. Хочу всем вам напомнить, что там, за стенами парламента, есть мемориальная доска, посвященная памяти четырех нацгвардейцев, убитых 31 августа 2015 года", - подчеркнул Юрий Бойко.

Они защищали нас с вами, были без оружия, а в них бросили боевую гранату. Уже прошло более трех лет, но подозреваемые, хотя и задержаны, так и не наказаны. Затем были убийства журналистов в центре Киева, затем в воздух взлетели четыре военных арсенала - и никакого наказания не последовало. Пора уже признать, что все эти нападения и преступления, которые сейчас происходят - это следствие слабости правоохранительной системы, которая позволяет преступникам чувствовать свою безнаказанность.

Он отметил, что руководители правоохранительных органов вместо взаимных обвинений должны прийти в парламент и рассказать, каким образом будут расследоваться все эти трагедии, которые произошли на глазах у всей страны.

""Оппозиционный блок" неоднократно поднимал вопрос отчета силовиков перед парламентом. Они должны, наконец, прийти и ответить, когда будут расследованы убийства и теракты, произошедшие в стране, и что будет с теми, кто своими действиями уничтожил имидж нашего государства, как спокойного и предсказуемого", - подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока".

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.