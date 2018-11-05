Некоторые люди не могут вести себя сдержанно и "взрываются" по малейшему поводу. Астрологи выделяют три самых жестоких знака зодиака у мужчин. В пылу ярости они становятся опасными и непредсказуемыми. Об этом пишет Sueveriya.

Овны

Овен не терпит возражений и не обладает хорошими манерами.

Овнов считают доброжелательными, если они находятся в хорошем настроении. Но если затронуты их интересы, то мужчины впадают в агрессию. Беда тем людям, которые вызвали негатив у представителей огненного знака. Овны крайне вспыльчивы, в этом состоянии могут наломать дров.

Мужчины огненной стихии очень упрямые, если они разозлились, то с ними невозможно договориться. Могут устроить драку, высказать все, что они думают, причем в нелицеприятной форме. Овны - это тираны-агрессоры, им не нужны серьезные поводы для вспышки гнева. Представители огненной стихии привыкли добиваться всего силой, то же касается и любовных отношений.

Несмотря на агрессию, Овны быстро перегорают и становятся прежними дружелюбными мужчинами.

Дева

С врагами Дева расправляется планомерно, показывая себя как жестокий и злой знак зодиака.

Мужчин-Дев называют тиранами-занудами. Представители земного знака постоянно всем недовольны. Девы найдут повод, к чему придраться. Они критикуют жен, детей, друзей и всех окружающих людей. Могут некорректно сравнивать свою жену с бывшей невестой.

Придирчиво относятся к тратам своих половинок, требуют подробный отчет о каждом потраченном рубле. Мужчины-Девы любят читать нотации по поводу ведения домашнего хозяйства и семейного бюджета, считают себя правыми в этих вопросах.

Дева - самый жестокий и бесчеловечный знак зодиака, способный из-за постоянной критики превратить жизнь своей жены в ад. При этом они верные мужья и примерные семьянины, могут зарабатывать деньги.

По статистике, среди Дев насчитывается больше всего маньяков и психопатов. Они опасны и страшны в гневе, способны на самые безрассудные поступки.

Скорпион

О вспыльчивости Скорпиона слагают легенды.

Этот представитель водной стихии считается самым жестоким. Скорпионы уверены в своих силах и себялюбивы. Астрологи относят их к хитрым и коварным знакам зодиака. Скорпионы будут улыбаться вам в лицо, а в голове вынашивать коварные планы.Они никогда не забывают о нанесенных обидах. В ссоре Скорпионы не скупятся на слова и оскорбления, могут высказать все, что думают. Но у представителей стихии воды завидное терпение. Они накапливают обиды, а потом неожиданно взрываются.

У Скорпионов твердая воля и харизма. Они не признают компромиссов, требуют стопроцентного подчинения от супруги и детей. Не потерпят измены, хотя сами могут сходить налево, не считая себя виноватым. С садизмом продумают и исполнят варианты мести. Вместе с тем Скорпионы расчетливы, умны и часто бесчеловечны.

Среди них много психопатов. Мужчины этого созвездия чаще других становятся наемными убийцами.

Астрологи также относят к потенциальным тиранам мужчин-Раков. Они патологически неуверены в себе, лишены самоиронии. Раки могут обидеться на любую шутку. Если влезть в их семью, то они станут мстительными. Мужчины будут строить козни, и их размах зависит от обиды. Раки вспыльчивы и способны пойти на тяжкое преступление. При общении с этими знаками зодиака стоит быть внимательнее. Рейтинг самых жестоких представителей зодиакального созвездия поможет правильно выстраивать отношения с потенциальными тиранами.

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