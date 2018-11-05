В сети появилось видео с места стрельбы в Луцке. Об этом сообщает житель города Сергей Поха в соцсети Facebook.

Как стало известно, погибший во время стрельбы в Луцке - уроженец Любомльского района Волынской области. Об этом рассказал начальник ГУНП в Волынской области Петр Шпига, пишет местное издание "ВолыньPost"..

По его словам, мужчина проживал в Луцке.

Как пишет "ВолиньPost" со ссылкой на собственные источники, мужчину звали Святослав. У погибшего осталась жена и двое детей.

Сейчас тело убитого находится в кафе, расположенном на территории автомойки. На место происшествия для опознания погибшего в перестрелке прибыли родственники.

По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое ранены.

Внимание! Видео содержит сцены смерти!

Ранее мы писали о том, что в городе объявили план "Перехват". Позже появились подробности об участниках конфликта.