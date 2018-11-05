В киевском метро мужчина заснул на рельсах [ Редактировать ]
5 ноября в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Утверждается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на "крики и охи" очевидцев.
"Желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни, а не для отдыха", – говорится в сообщении.
Мужчина вскоре был убран с путей сотрудниками дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в Италии украинцы избили пассажиров метро
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