5 ноября в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Утверждается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на "крики и охи" очевидцев.

"Желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни, а не для отдыха", – говорится в сообщении.

Мужчина вскоре был убран с путей сотрудниками дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции.

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