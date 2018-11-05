Известный украинский певец попал в ДТП [ Редактировать ]
Популярный украинский музыкант Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, рассказал, как попал в ДТП на съемках картины "DZIDZIO Перший раз". Об этом пишет "Сегодня.Lifestyle".
По его словам, актриса Татьяна Лавская, играя таксистку, не справилась с управлением и автомобиль с Дзидзьо вылетел на бордюр в аэропорту "Львов".
Машину занесло в съемочную группу. К счастью, никто не пострадал, только повредили технику.
Зато всем досталось от мамы артиста, которая в фильме играла себя.
"Когда машина в аэропорту въехала в съемочную группу я находился внутри авто. Мама тогда всем высказала. Я сбежал в палатку, сидел там тихо как медуза в Азовском море, спрятался в ракушку. Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все решилось, мы вышли из этой ситуации. Задание выполнено. Фильм сняли", - резюмировал Хома.
Ранее мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости после ДТП.
по теме
Под Киевом пьяный мужчина сбил десятилетнюю девочку
Под Киевом девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой, сбил пьяный мужчина
В Польше грузовик насмерть сбил украинца
Полиция Польши устанавливает причины трагедии, в результате которой погиб гражданин Украины
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водителю вынесли приговор
В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Михаилу Манюку
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября
Грузовик въехал в группу детей, есть погибшие
Грузовик въехал в группу детей, которые убирали мусор вдоль дороги