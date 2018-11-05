Популярный украинский музыкант Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, рассказал, как попал в ДТП на съемках картины "DZIDZIO Перший раз". Об этом пишет "Сегодня.Lifestyle".

По его словам, актриса Татьяна Лавская, играя таксистку, не справилась с управлением и автомобиль с Дзидзьо вылетел на бордюр в аэропорту "Львов".

Машину занесло в съемочную группу. К счастью, никто не пострадал, только повредили технику.

Зато всем досталось от мамы артиста, которая в фильме играла себя.

"Когда машина в аэропорту въехала в съемочную группу я находился внутри авто. Мама тогда всем высказала. Я сбежал в палатку, сидел там тихо как медуза в Азовском море, спрятался в ракушку. Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все решилось, мы вышли из этой ситуации. Задание выполнено. Фильм сняли", - резюмировал Хома.

Ранее мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости после ДТП.