Вчера, 4 ноября, в центре Киева в гостинице "Украина" обокрали жителя Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

Так, сообщается, что мужчина прибыл на территорию Украины 1 ноября 2018, обозначив цель приезда как туризм.

4 ноября иностранец пожаловался через переводчика полиции, что покинул номер буквально на час: с 09:00 до 10:00, а когда вернулся после завтрака, обнаружил, что у него украли все наличные деньги в долларах и гривнах. Точную сумму украденного назвать он не смог. Полиции потерпевший рассказал, что пробудет в Киеве по делам еще до 13 ноября и надеется, что за это время найдут вора.

Уголовный розыск сейчас проверяет служащих гостиницы и устанавливает, не мог ли кто-то из персонала совершить кражу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины "Кража", хотя в этом правонарушении, совершенном против иностранного гражданина есть все признаки незаконного проникновения неизвестных в его номер.

Гостиничных воров пока не поймали, но оперативники на условиях анонимности говорят, что в этом отеле такие происшествия далеко не редкость: в номерах иностранцев орудуют воришки, которые могут делить краденое с кем-то из обслуживающего персонала за допуск к номерам.

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