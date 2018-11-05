Умерла Екатерина Гандзюк: названа точная причина смерти [ Редактировать ]
Общественная активистка Екатерина Гандзюка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела. Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook
"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - говорится в сообщении.
Отметим, церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября.
Ранее мы писали о том, что 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.
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