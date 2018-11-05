Українцям варто готуватися до нових захмарних платіжок. Комунальники вже почали перегляд цін на опалення і гарячу воду. Перші розрахунки з'явилися на офіційних сайтах регіональних теплоенерго.

Подорожчання може бути істотнішим, ніж прогнозував міністр соцполітики. Андрій Рева, нагадаю, говорив про зростання тарифів на 16%.

Проте в Житомирі розцінки можуть зрости на 17%, а в Івано-Франківську - на 22 з половиною. За прогнозами експертів енергоринку, ще дорожчим опалення буде у невеликих містах.