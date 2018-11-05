Комунальники почали перегляд цін на опалення і гарячу воду [ Редактировать ]
Українцям варто готуватися до нових захмарних платіжок. Комунальники вже почали перегляд цін на опалення і гарячу воду. Перші розрахунки з'явилися на офіційних сайтах регіональних теплоенерго.
Подорожчання може бути істотнішим, ніж прогнозував міністр соцполітики. Андрій Рева, нагадаю, говорив про зростання тарифів на 16%.
Проте в Житомирі розцінки можуть зрости на 17%, а в Івано-Франківську - на 22 з половиною. За прогнозами експертів енергоринку, ще дорожчим опалення буде у невеликих містах.
по теме
Бюджет-2019: Гройсман закликав ухвалити кошторис України
Під час засідання уряду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що кошторис має бути реалістичним
Як українці ставляться до зовнішніх партнерів України?
Виявилося, що аж 53 з половиною відсотки респондентів назвали вплив МВФ на Україну - негативним. Ще гірший результат лише в Росії, а саме: 74 з половиною процента. Причому опитування проводили ще у серпні. Цікаво подивитися на динаміку настроїв після оголошеного рішення щодо газу
Нові тарифи на "комуналку": скільки платитимуть українці?
Нові платіжки наближаються! Якими б не були різноманітними інформаційні стрічка в Україні, головна тема тепер одна - тарифи. Після рішення Уряду збільшити ціну на газ для населення, більшість гадає - скільки ж доведеться платити і коли саме принесуть нові платіжки
Ціна на газ: що чекати українцям у новому опалювальному сезоні
Володимир Гройсман наголосив, що діятиме розширена програма субсидій для всіх, хто цього потребуватиме
Цена на газ: будет ли в Украине еще одно повышение
Кабмин решил повысить цены на газ на 23,5% с 1 ноября