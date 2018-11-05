У Луцьку стріляли посеред білого дня. Одна людина загинула, двох - поранено. Постраждали місцевий підприємець та кримінальний авторитет Аслан. Обидва - у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

За попередніми даними, дві групи чоловіків зустрілися у кафе з'ясувати стосунки. Ймовірно, домовитися не вдалося, тож почалася бійка, а потім і стрілянина. З місця події - усі учасники конфлікту зникли на машинах, на яких і приїхали. Лишилася лише чорна BMW на "євро-бляхах". У місті оголосили "план сирена".

"Дві групи між собою устроїли, як ми вважаємо бандитські розбірки. Це одна із основних версій. Можливо. Щось було інше, но це вже будемо встановлювати по ходу. Розбір відбувався між особами близько 15 чоловік. Порушено кримінальне провадження за даним фактом. Порушено за замахом на вбивство двох і більше осіб по факту вбивства особи і по факту хуліганства", - говорить Олександр Климовський, заступник начальника поліції Волині.