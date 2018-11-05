Исхудавшая Пугачева удивила поклонников (фото) [ Редактировать ]
На днях российская певица Алла Пугачева пришла поддержать своего друга - актера Олега Меньшикова, который представил премьеру "Макбет". Меньшиков выложил на своей странице в Instagram фото в артисткой.
Поклонники отметили, что Пугачева снова сильно похудела, а в темном брючном костюме она выглядит просто потрясающе.
"Алла Борисовна такая худенькая стала, не узнать даже", "Без ретуши, страшновата", "Чудо! Великая Алла Борисовна и Мастер! И корона к месту! Здорово!", "Красивые все какие".
Что может быть прекраснее искренних живых эмоций после премьеры, которая УДАЛАСЬ? 🥳 фото Екатерины Пугно @pugno_ekaterina и Ирины Хлебниковой, специально для @ermolova_theater #меньшиков #олегменьшиков #olegmenshikov #театрермоловой #macbeth #макбет #шекспир #аллапугачева #аллаборисовнапугачева #федорбондарчук #паулинаандреева #тамарагвердцители
Публикация от ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ.RU (@olegmenshikov.ru)
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева расплакалась из-за молодого певца.
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