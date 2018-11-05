На днях российская певица Алла Пугачева пришла поддержать своего друга - актера Олега Меньшикова, который представил премьеру "Макбет". Меньшиков выложил на своей странице в Instagram фото в артисткой.

Поклонники отметили, что Пугачева снова сильно похудела, а в темном брючном костюме она выглядит просто потрясающе.

"Алла Борисовна такая худенькая стала, не узнать даже", "Без ретуши, страшновата", "Чудо! Великая Алла Борисовна и Мастер! И корона к месту! Здорово!", "Красивые все какие".



Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева расплакалась из-за молодого певца.