Офіційно працевлаштованих в Україні збільшилось на 23% - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Офіційно працевлаштованих в Україні за останній місяць побільшало на 23 відсотки. Такі дані озвучив прем'єр Володимир Гройсман на урядовій нараді.
Голова уряду наголосив: цифри доводять, що боротьба з тіньовим бізнесом ефективна. Він доручив чиновникам скоординувати роботу держструктур, аби звести частку нелегального ринку праці до мінімуму.
"Наше головне завдання сьогодні не штрафувати бізнес, а зробити так, щоб ті люди, які працюють отримували гарну зарплату. Це дасть їм можливість отримати право виходу на пенсію і отримувати достойну пенсію. І те, що ми маємо понад 150 тисяч людей зареєстрованих вже в жовтні місяці, і це тільки з 5 жовтня. Це говорить про те, що резерви там достатньо серйозні. І наше завдання - захистити кожну працюючу людину", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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