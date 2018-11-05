Політична дюжина. Про своє бажання очолити Християнсько-демократичний союз вже заявили 12 німецьких політиків. Наразі партією керує Ангела Меркель, яка нещодавно оголосила про намір звільнити посаду у грудні. Чому її крісло так приваблює політиків? І в кого є реальні шанси його посісти? Розкаже Тетяна Логунова.

Дванадцять кандидатів - на одне місце. Християнські демократи вже розпочали боротьбу за посаду голови партії, яку нині обіймає Ангела Меркель. Це крісло - ласий шматочок. Адже новий очільник політсили поведе християнських демократів і на наступні парламентські вибори. А отже - матиме неабиякі шанси стати наступним канцлером країни.

До партійного заїзду у грудні ще більше місяця. А кандидати навперебій висувають свої кандидатури. Після довгих років безальтернативного лідерства Ангели Меркель, партія - насолоджується розмаїттям вибору.

"Процес обговорення, який нас чекає у наступні дні й тижні, це великий шанс. Партія живе і ми готові відкрито дискутувати один з одним", - говорить Томас Штробль, заступник голови ХДС.

"У нас багато кандидатів, а отже є різні думки. Це демократія в дії. І ХДС показує, що може оновлюватися, навіть перебуваючи при владі", - говорить Юлія Клокнер, заступник голови ХДС.

Втім реальні шанси очолити ХДС є лише у трьох політиків. Прибічники Ангели Меркель в рядах партії вже заявили - підтримають протеже канцлера, генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер. Критики Меркель - готові зробити ставку на міністра охорони здоров'я Йєнса Шпана і колишнього очільника фракції ХДС/ХСС у парламенті Фрідріха Мерца. Втім, з Мерцем у канцлера - найгірші стосунки. Свого часу саме Меркель вижила його з великої політики. Але тепер - намагається про це не згадувати.

"С паном Мерцом ми часто обмінювалися думками, як політики. І коли ми працювали разом, завжди знаходили компроміси. Звісно, ми часто мали різки думки з того чи іншого приводу, але бути з кимось завжди однодумцем - це велика рідкість. Тож я думаю, що зможу працювати з паном Мерцом, так само як і з іншими кандидатами на посаду лідера партії", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

А ще Ангела Меркель пообіцяла особисто не агітувати за жодного з кандидатів. Щоб у всіх були рівні шанси стати її наступником чи наступницею.