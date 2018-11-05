Під Верховною Радою мітингували фармацевти. Їх лякає один із законопроектів. Люди побоюються, що після його ухвалення більшість аптек в Україні закриють. А це означає масові звільнення й тиск на бізнес. Деталі у нашому сюжеті.

Під Верховною Радою півтори сотні фармацевтів. Люди мітингують через ініціативу народних обранців. Дипломовані провізори бояться залишитися без роботи. Адже депутати планують скоротити кількість аптек по всій країні. Хоча, на думку частини народних обранців, вони збираються ліквідувати монополію на аптечному ринку.

"Мы сегодня собрались, чтобы висказаться против проекта 8591, который находится на рассмотрении ВР. Законопроект 8591 является антирыночным, он ставит под угрозу всю отрасль. После принятия данного закона массово закроются аптеки", - заявила Оксана Логвіна, ГО "Аптечна палата".

Після прийняття законопроекту, без роботи можуть залишитися більше 40 тисяч дипломованих фармацевтів, кажуть у профільній асоціації. Нардепи пропонують, щоби в одному регіоні одна компанія могла відкрити не більше восьми аптек. Аптечні мережі й зовсім хочуть заборонити. Депутати вважають, що монополісти штучно підвищують ціни на ліки. Однак, самі власники аптек й фармацевти запевняють - закриття аптек як раз і призведе до здорожчання ліків.

"Сьогодні на території України діє значна кількість аптечних закладів, що конкурують між собою. В тому числі, шляхом встановлення кращої цінової пропозиції для пацієнтів. Середня роздрібна націнка на ліки становить 19% по Україні. І постійно знижується. За відсутності конкуренції в найближчому радіусі аптечний заклад може маніпулювати ціною, збільшуючи її в рази", -говорить Володимир Руденко, директор Аптечної професійної Асоціації України.

Фармацевтичний бізнес - соціально важливий, наголошують в Аптечній професійній організації. А новий закон встановить додаткові бар'єри для доступу до ліків людям старшого віку і мешканцям віддалених сіл.

"Для этого надо встречаться и воссоздавать - вырабатывать правильный закон, который будет регулировать всю цепочку - от производителя до аптеки и конечного потребителя. Мы давали такое предложения, но пока не были услышаны. Идет непонятное давление и проталкивание закона, который направлен не на создание и реформирование, а просто на разрушение с непонятными последствиями", - говорить Ігор Червоненко, голова правління ГС "Аптечна професійна асоціація України" і ТОВ "Фармастор".

Власники аптек прогнозують: цей закон спричинить новий перерозподіл аптечного ринку.

"На сегодняшний день можна искать разные пути регулирования фармрынка. Но, давайте хотя бы оставаться в рамках украинского законодательства", - говорить Сергій Данієлян, співвласник ПФ "Гамма - 55"

Крім того, заснування аптек планують дозволити лише людям з фармацевтичною освітою. Це - дискримінаційна норма, вважають експерти. Хоча нардепи планують надати підприємцям один рік перехідного періоду. Проте, щоби отримати диплом фармацевта, потрібно 5 років навчатися у ВИШі.

"У меня вопрос к депутатам, зачем они это все делают и к чему это все приведет. На сегодняшний день мы просто понимаем - нам стоит снять наши белые халаты - так как мы можем лишится наших рабочих мест", - говорить Марія Законова, провізор.

Власники аптечних мереж готові сісти за круглий стіл з нардепами аби обговорити реформування галузі.