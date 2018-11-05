У США пройдуть проміжні вибори [ Редактировать ]
Доба до виборів. У США завтра пройде голосування, яке може докорінно змінити політику країни. Фінальні дні принесли і скандали і сюрпризи. Мій колега Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається.
Суперечок і конфліктів весь цей час було безліч, але найгучніші скандали, як виявилося, "приберегли" якраз до вихідних. Співачка Ріанна заборонила президенту використовувати свої пісні на передвиборчих мітингах - і навряд чи її фанати після такого голосуватимуть за республіканців. У Джорджії влада заявила про віртуальну атаку на виборчу систему штату, винними назвали демократів, які таким чином нібито намагалися схитрувати. Сам Трамп теж накинувся на противників зі звинуваченнями - заявив, у Індіані демократи взагалі хотіли "вкрасти вибори", використовуючи агітацію у Facebook. Мовляв, "чим це від дій Москви відрізняється". Політичні експерти кажуть - Дональд Трамп зараз використовує свій улюблений принцип – "чим більше шуму, тим краще"; вважаючи, що кожен новий скандал лише мобілізує виборців.
"Тут все впирається в особисте ставлення. Половина країни - за Трампа, половина - проти, не знаю нікого, кому було б все одно. Тож ці вибори - хоч імені президента й немає в бюлетенях - насправді референдум про довіру до нього", - говорить Кетрін ДеПало, професор Florida International Univercity.
Але доля виборів вирішується зовсім не у Вашингтоні - столиця, згідно правил, взагалі не голосує. А в таких штатах як Флорида - так званих swing states, де ніколи не знаєш, кого підтримають, де настрої змінюються від кампанії до кампанії, а розрив між кандидатами, що в Конгрес, що на посаду губернатора або президента, найчастіше, всього один відсоток.
Ось чому і Дональд Трамп двічі за останній тиждень до Флориди приїжджав, і Барак Обама навідувався. Екс-президент?? не так часто з'являвся на публіці, але зараз щосили намагається особисто переконати виборців.
"Ви просто зобов'язані проголосувати на найважливіших виборах нашого життя! Це набагато важливіше, ніж в минулі роки, тому що Америка зараз на роздоріжжі. І питання в тому, якою країною ми станемо", - говорить Барак Обама, президент США (2009-2017).
Обама анітрохи не перебільшує - якщо його соратникам вдасться отримати більшість хоча б в одній палаті конгресу (а багато хто прогнозує саме такий результат голосування) вони зможуть блокувати будь-які ініціативи Білого дому та виснажувати команду Трампа нескінченними слуханнями в парламентських комітетах. Чи станеться так? За день до виборів соціологи впевнені у цьому.
Ресурс FiveThirtyEight, який з 2008-го року точніше за інших прогнозує результати всіх американських виборів, опублікував свіжу статистику: вважає шанси, що республіканці утримають контроль над обома палатами конгресу - мінімальними, і прогнозує перемогу противників Трампа в палаті представників.
Але при цьому не варто забувати - два роки тому, під час президентських виборів соціологи теж однозначно пророкували перемогу Хілларі. І в підсумку помилилися. Дональд Трамп дуже розраховує, що помиляться й цього разу.
Вже зараз зрозуміло, що явка виборців завтра буде рекордною, і біля дільниць вишикуються величезні черги. Але ніч підрахунку голосів для обох штабів стане дуже нервовою - адже якщо мова йде про Трампа, прогнози, що скажуть виборці - робити все складніше й складніше. І попри дані всіх опитувань, усе вирішить завтрашній день.
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