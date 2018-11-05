Дах протікає, штукатурка осипається, каналізація несправна, гарячої води та опалення - немає. У таких умовах живуть залізничники у гуртожитку у місті Чоп на Закарпатті. Хто у цьому винен - з'ясовували мої колеги.

Скільки не витирай підлогу на цій кухні вона за годину знову буде мокрою, - розповідає мешканка гуртожитку Ганна.

"Всьо треба міняти, каналізації труби, бо то тече, бо то дуже всьо староє. Може старшоє як я", - говорить Ганна Кондрач, мешканка гуртожитку.

Старі труби вже давно прогнили - їх у гуртожитку не міняли сорок років, розповідають мешканці. Тож постійно протікають. А каналізація у багатоповерхівці уже кілька років не працює взагалі.

"То від початку гуртожитку всьо стоїть. От для прочистки труби каналізаційної, вона даже не закрита. І воно ж єстествіно, якщо є напор - воно всьо витікає до гори", - розповідає Ярослав Ком'як, мешканець гуртожитку.

Немає у будівлі ані газу, ані обігріву. Ще й дах протікає. Та не лише діряві труби непокоять людей. Усі триста пожильців цього будинку - колишні або теперішні працівники залізниці. Ще кілька років тому споруда перебувала на балансі Львівської залізниці. А 2015-го її передали у відомство міськради. Проте через помилку в оформленні документів - будівля фактично залишилася без господаря. І з 16-го року не перебуває на жодному балансі міста.

"Я приходила на сесію, просила депутатів, щоб визначили балансоутримувачів гуртожитка. Проголосували проти, зв'язку з тим, що гуртожиток залишився, як то кажуть, сам по собі. То есть такої будівлі в Чопі на балансі ніде не існує", - говорить Тетяна Кравченко, голова органу самоорганізації будинкового комітету "Каштан".

Як розповідає голова об'єднання мешканців гуртожитку, у мерії ще три роки тому наробили плутанини з документами, і на баланс пожильцям передали сусідню будівлю. Свого будинку мешканці утримувати наразі не хочуть, адже проблеми, пов'язані з будівлею, своїм коштом вони вирішити не в змозі. На камеру журналістам у мерії пообіцяли допомогти людям.

"Я дав лічно слово мешканцям, що зроблю все для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію. Ми її успішно зробили, є позитивний висновок, передбачаєм кошти на 2019 рік", - заявив Валерій Самардак, Чопський міський голова.

Мешканці гуртожитку сподіваються, що обіцяні мером гроші таки виділять, і наступного року бодай питання водовідведення буде розв'язане.