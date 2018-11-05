Екологічне лихо на півдні Одещини. Рік тому ми вже розповідали: стрімко падає рівень води в озерах, розташованих поблизу Дунаю. Тоді чиновники відреагували, проблему почали вирішувати. Але зараз - знов забули й ситуація загострилася. У чому річ - про це в матеріалі.

Близько десятка озер біля Дунаю створюють єдину систему водойм. Вони пов'язані між собою річками, каналами - для нормального водообміну. Але зараз більшість проток замулені чи перекриті. Іноді - з незрозумілих причин. Ось це - шлюз між озерами Картал, Кугурлуй і Ялпуг. Але існує він лише на паперах. Фактично - це дамба, завалена камінням. Дунайська вода сюди просто не потрапляє.

"Вот сейчас 90% в тростниках нет воды: она вся осталась на середине, а в камышах нету! Там погибает ондатра, там этот малек остается в этих озерцах - тоже погибает там", - говорить Георгій Веренжак, голова товариства мисливців і рибалок Ренійського району.

Через поганий водообмін озера заростають травою, рослинність гниє і осідає на дні у вигляді мулу. А тим часом багато населених пунктів беруть звідси питну воду. Жителі Ренійського, Ізмаїльського, Болградського районів просять про допомогу вже два роки. Але чиновники не звертають уваги.

"В первую очередь шлюз нужно расчистить, его завалили, не одна машина сюда была высыпана земли, камней. Вот жители села готовы сами это сделать, если дадут им на это добро", - говорить Олег Зуєв, голова Ренійської райради.

Зазвичай рослинність на озерах поїдають риби. Підприємства, які займаються виловом у промислових масштабах, мають поновлювати популяцію. Але, як кажуть місцеві жителі,ці господарства проводять зариблення лише на десять відсотків від необхідних обсягів. Люди звернулися до "Опозиційного блоку".

"Если это подтвердится, то однозначно они самостоятельно такое натворить не могли. Значит, органы власти, которые отвечают за это дело - они не контролировали, либо были в сговоре с этими людьми. Значит и их нужно привлечь к ответственности, либо отстранить от должности", - заявив Вадим Шкаровський, керівник фракції "Опозиційного блоку" в Одеській облраді.

Процес зариблення контролює управління Держагентства рибного господарства. Всі обвинувачення тут відкидають. Мовляв: за усім стежить спеціальна комісія, до складу якої обов'язково входять не лише їхні представники, а й - екоінспекції та місцевих органів влади.

"Кожна громадська організація може присутня бути при даному зарибленні. Якщо вони хочуть, вони можуть прийти, приїхати, подивитися весь процес від початку до кінця, і я думаю, тоді вже всі звинувачення у них самі по собі відпадуть", - говорить Ірина Гайдашенко, заступник начальника відділу Державного агентства рибного господарства в Одеській області.

Прості ж рибалки лише констатують: порівняно з минулими роками риби в водоймах помітно поменшало.

"Сейчас зарыбляют, но очень мало. Потому, что по кругу нашего озера очень много предприятий вот этих, и надо зарыблять поболее всего", - говорить Євген Плотніков, житель Ізмаїльського району.

Опозиціонери вже звернулися до керівництва регіону. Вимагають, по-перше, відновити роботу міжвідомчої комісії, яка контролювала водообмін на цих озерах. По-друге, встановити: реальну популяцію риби - і таким чином зрозуміти: чи є корупційна складова під час зариблення.