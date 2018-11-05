На Стене Плача обнаружили знак апокалипсиса [ Редактировать ]
В Израиле обнаружили уже три признака апокалипсиса. Верующие иудеи говорят о приближающемся конце света. Об этом пишет segodnya.ua.
Последний из них - змея, которая несколько дней назад выползла в женской секции главной еврейской святыни - иерусалимской Стены Плача, напугав молившихся евреек. К тому же, очевидцы утверждают, что рептилия охотилась на голубя, что уже само по себе нехороший знак.
Впрочем, более скептически настроенные специалисты настаивают на том, что в этом факте нет ничего мистического и что дело заключается в банальной пищевой цепи, ведь змеи питаются птицами.
Для устранения проблемы администрация святыни вызвала специалиста-змеелова, который под аплодисменты собравшихся успешно поймал и убрал нарушительницу спокойствия. Ею оказалась неядовитый вид - разноцветный полоз Реюсса.
В то же время в интернете некоторые пользователи напоминают о других других признаках апокалипсиса - в прошлом месяце в Мертвом море заметили живую рыбу, а месяцем ранее в Израиле родился теленок красного цвета.
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