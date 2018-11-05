У Нідерландах під час футбольного матчу вибігла оголена вболівальниця [ Редактировать ]
Що робили антикварні машини в центрі Гавани? За що нагородили Ніколь Кідман? Та як одна дівчина надихнула на перемогу цілу футбольну команду? Про це та інше в нашому огляді.
Десятки антикварних автомобілів проїхали середмістям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку і ретро-транспорт давно вже став її візитівкою. Організатори кажуть, цей заїзд - чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури.
* * *
Подолав три тисячі триста сімнадцять кілометрів у воді. Новий рекордсмен Книги Гіннеса самотужки обплив довкола Британських островів. Англієць Росс Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував човен, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував. За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І ось нарешті фінішував у тій самій точці, звідки вирушив на рекордну дистанцію.
* * *
В Лос-Анджелесі відбулася 22 церемонія вручення премії "Hollywood Film Awards". Її вважають символічним початком нового сезону нагороджень у кіноіндустрії, кульмінацією якого стає церемонія "Оскар" у лютому. Цього разу відзначили Ніколь Кідман - за багатолітню творчість в кіно, найкращим актором визнали Хью Джекмена, який зіграв у фільмі "Як не стати президентом", найкращою актрисою - Глен Клоуз за роль у фільмі "Дружина". А найкращим фільмом стала стрічка "Чорна пантера".
* * *
У Нідерландах під час футбольного матчу між місцевими командами "Рінгсбургс Бойс" та "Амстердам" вибігла оголена вболівальниця. Її тіло прикривали лише тату, гольфи та кеди. В руках вона тримала прапор. Гру призупинили, але поліцію викликати не стали. Така "оголена" пауза настільки надихнула гравців "Амстердама", що, після відновлення матчу, вони виграли в суперників з рахунком 6:2.
по теме
В Лос-Анджелесі відбулася церемонія "Hollywood Film Awards"
В Лос-Анджелесі відбулася 22 церемонія вручення премії "Hollywood Film Awards". Її вважають символічним початком нового сезону нагороджень в кіноіндустрії, кульмінацією якого стає церемонія "Оскар" у лютому
У Британії відбулася прем'єра стрічки "Богемна рапсодія"
Це арена Вемблі. Саме на ній 1985-го року відбувся феноменальний виступ групи Queen, який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму американського кінорежисера Брайана Сингера
У Гавані влаштували пробіг антикварних автомобілів
Десятки антикварних автомобілів проїхали середмістям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку.
У Литві стартували військові навчання "Залізний вовк-2018"
У Литві стартували масштабні військові навчання "Залізний вовк-2018". Участь у них беруть три з половиною тисячі армійців з 14-и країн світу - Німеччини, Бельгії, Норвегії, Великої Британії, Естонії, США, Канади і України
Британський плавець встановив новий рекорд Гіннеса
За 157 днів плавання англієць Росс Еджлі жодного разу не зійшов на берег, і от, нарешті, фінішував у тій самій точці, звідки вирушив у рекордний заплив