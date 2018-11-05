Що робили антикварні машини в центрі Гавани? За що нагородили Ніколь Кідман? Та як одна дівчина надихнула на перемогу цілу футбольну команду? Про це та інше в нашому огляді.

Десятки антикварних автомобілів проїхали середмістям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку і ретро-транспорт давно вже став її візитівкою. Організатори кажуть, цей заїзд - чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури.

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Подолав три тисячі триста сімнадцять кілометрів у воді. Новий рекордсмен Книги Гіннеса самотужки обплив довкола Британських островів. Англієць Росс Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував човен, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував. За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І ось нарешті фінішував у тій самій точці, звідки вирушив на рекордну дистанцію.

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В Лос-Анджелесі відбулася 22 церемонія вручення премії "Hollywood Film Awards". Її вважають символічним початком нового сезону нагороджень у кіноіндустрії, кульмінацією якого стає церемонія "Оскар" у лютому. Цього разу відзначили Ніколь Кідман - за багатолітню творчість в кіно, найкращим актором визнали Хью Джекмена, який зіграв у фільмі "Як не стати президентом", найкращою актрисою - Глен Клоуз за роль у фільмі "Дружина". А найкращим фільмом стала стрічка "Чорна пантера".

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У Нідерландах під час футбольного матчу між місцевими командами "Рінгсбургс Бойс" та "Амстердам" вибігла оголена вболівальниця. Її тіло прикривали лише тату, гольфи та кеди. В руках вона тримала прапор. Гру призупинили, але поліцію викликати не стали. Така "оголена" пауза настільки надихнула гравців "Амстердама", що, після відновлення матчу, вони виграли в суперників з рахунком 6:2.