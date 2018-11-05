"Оппозиционный блок" требует уволить Ульяну Супрун [ Редактировать ]
"Оппозиционный блок" требует отставку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и безотлагательном проведении выездного заседания Кабинета министров в Луганской области. Об этом заявил Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока".
"Наша фракция зарегистрировала два постановления. Первое - об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Второе - о проведении выездного заседания Кабинета министров в Луганской области. Ситуация там критическая, там множество проблем - начиная с невыплаты зарплаты шахтерам и заканчивая тем, что область отделена от энергетической системы Украины. Мы настаиваем на рассмотрении данного постановления и немедленном проведении выездного заседания правительства в Луганской области", - подчеркнул Юрий Бойко.
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