Объявлен план "Сирена": появилась основная версия стрельбы в Луцке [ Редактировать ]
Одна из основных версий смертельной стрельбы на автомойке в Луцке - бандитские разборки. Об этом заявил Александр Климовский, заместитель начальника ГУНП в Волынской области и начальник следственного управления, информирует пресс-служба полиции.
В области введен план "Сирена", задействованы подразделения из других областей.
"Предварительно есть информация, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьей о хулиганстве, о покушении на совершение преступления, а также об умышленном убийстве.
Преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее мы писали о том, что в городе объявили план "Перехват". Позже появились подробности об участниках конфликта. А также смотрите видео с места происшествия.
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