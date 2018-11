Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 над Черным морем. Об этом сообщается в Twitter ВМС США.

Как сообщается, американский самолет следовал всем международным правилам и не делал провокационных маневров.

"Самолет EP-3 был перехвачен российским Су-27 над Черным морем, что создало угрозу для пилотов и экипажа", - отмечается в сообщении.

На опубликованном ВМС США коротком видео видно, как к EP-3 быстро приближается истребитель. Он быстро обогнал американский самолет, после чего начал смещаться в сторону.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr