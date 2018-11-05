5 ноября в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Как сообщили в областной полиции, двое мужчин в возрасте 31 и 43 лет были сбиты на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района. В результате наезда пешеходы погибли на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что известный украинский певец попал в ДТП.