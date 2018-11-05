Под Харьковом водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов [ Редактировать ]
5 ноября в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.
Как сообщили в областной полиции, двое мужчин в возрасте 31 и 43 лет были сбиты на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района. В результате наезда пешеходы погибли на месте аварии.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что известный украинский певец попал в ДТП.
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