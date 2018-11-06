Склонность к импульсивным покупкам опустошает кошельки и приводит к появлению гор хлама. Как избавиться от нее рассказали на "Лайфхакере".

Практически все мы подвержены приступам одной и той же болезни. Она нападает на нас в самые разные и непредсказуемые моменты. Одних она сражает в тот момент, когда они бесцельно слоняются по интернету, других может подстерегать прямо на улице, на третьих обрушивается среди полок супермаркета.

Начало болезни может быть разным, но результат всегда одинаков: мы приходим в себя уже дома и с удивлением разглядываем вещь, которую только что купили. Склонность к импульсивным покупкам присуща всем без исключения, хотя и в разной степени. Бороться с этой болезнью сложно, но всё же можно. Вот приемы, которые помогут выработать у себя иммунитет к лишним покупкам.

1. Выявите свои слабые места

Прежде всего стоит определиться со слабыми местами в своей обороне. Маркетологи уже давно выявили и активно пользуются специальными психологическими уловками, на которые можно поймать практически любого неподготовленного покупателя. Вот они:

Цвет. Магазины специально выделяют яркими цветами те товары, которые хотят вам всунуть. Особенно будьте внимательны с красным или оранжевым цветом, так как эти цвета подсознательно подталкивают вас к действию, то есть к покупке.

Хитрости раскладки. На каждой полке есть выигрышные места. Обычно на этих местах располагаются не те товары, которые обладают отличным качеством или низкой ценой, а те, которые приносят максимум прибыли торговой организации.

Тактильный контакт. Любимый прием уличных торговцев, которые первым делом стараются дать вам в руки навязываемую вещь. Психологически, если мы держим предмет в руках, то мы уже готовы его купить.

Запахи и звуки. Специально подобранная музыка может вызвать у вас ощущение расслабленности. А вкусные запахи с разных сторон заставляют вас набирать полную тележку продуктов, даже если они вам и не нужны.

2. Составьте список своих вещей

Очень часто мы покупаем лишние вещи просто потому, что даже не знаем, чем владеем на самом деле. Анекдоты про модниц, которым совершенно нечего надеть и одновременно некуда складывать вещи, являются совершенной правдой. Как только вы составите полный список имущества, которым обладаете, то тяга к покупке новых значительно ослабнет. Постарайтесь при этом разделить все свои вещи на несколько категорий:

Необходимое. Это самые нужные вещи, которые вы используете ежедневно и без которых обойтись не можете.

Иногда необходимое. Вещи, используемые вами время от времени.

Нужное, но не необходимое. К этой категории можно отнести те вещи, без которых вы могли бы и обойтись, но которые приносят вам удовольствие.

Хлам. Вы не помните, зачем вы купили эти вещи и когда последний раз ими пользовались. Они просто занимают место.

В работе над этим списком вам помогут три простых вопроса, которые следует задавать себе каждый раз при появлении сомнений. Вот они:

Когда я в последний раз использовал это?

Когда я буду пользоваться этим снова?

Приносит ли эта вещь мне радость?

3. Оцените стоимость своего хлама

После того как вы разделили свое имущество на несколько категорий, вам тут же захочется избавиться от хлама. Подождите, не спешите, сперва нужно произвести небольшую терапевтическую процедуру.

Возьмите и скрупулезно подсчитайте общую стоимость лишних вещей. Если это было подарком, то ставьте прочерк; если цена с момента покупки значительно изменилась, то вносите ту сумму, которую вы заплатили на момент покупки. Уверяю вас, что итоговая цифра изрядно вас удивит. Сделайте прощальный общий снимок своего хлама, напишите сверху сумму, в которую он вам обошелся, и навсегда с ним распрощайтесь. А снимок положите в бумажник, куда-нибудь поближе к деньгам и кредитным карточкам.

4. Вспомните все нематериальные вещи, которые делают вас счастливым

Теперь пришло время составить еще один список. На этот раз попробуйте вспомнить и записать все те вещи, которые делают вас счастливыми, но не стоят при этом ни копейки. Вспомните про лучшие моменты своей жизни, дорогих людей, друзей, достижения, планы на будущее. Хорошо подумав, вы согласитесь с утверждением, что лучшие вещи в жизни совершенно бесплатны. Так стоит ли тратить свои деньги на то, что не приносит настоящего счастья и в конечном итоге все равно отправится в мусорную корзину?

5. Проведите некоторое время вдали от своей обыденной жизни

Очень действенным способом борьбы с собственным потребительством является временное отстранение от окружающей вас действительности. Постарайтесь вырваться в туристический поход, в деревню к бабушке, в длительную командировку. Желательно, чтобы в это время вы были ограждены от средств массовой информации и электронных гаджетов. Это поможет вам вырваться из обычной рутины, которая так и подстегивает постоянно что-то покупать. Новая атмосфера даст вам возможность сделать существенную переоценку ценностей.

6. Разработайте собственные критерии оценки необходимости

Основная цель рекламы заключается в том, чтобы убедить нас в абсолютной необходимости приобретения вещи, о существовании которой мы еще одну-две минуты назад вообще не знали. И очень часто ей это удается.

Чтобы не идти каждый раз на поводу у рекламы, разработайте свои собственные критерии необходимости появления того или иного предмета в вашей жизни. Для этого достаточно каждый раз задавать себе несколько простых вопросов:

Это запланированное приобретение?

Что случится, если я это куплю? А если нет?

Не попадет ли эта вещь в скором времени в список хлама?

Где я эту вещь размещу? Во сколько обойдется ее содержание и обслуживание?

Сколько дней своей жизни я потратил, чтобы заработать на эту вещь?

Зачем я делаю эту покупку на самом деле?

7. Научитесь делать паузу

Клиент, склонный к импульсивным покупкам, является самым желанным для торговли. Именно для него устраиваются все эти многочисленные акции, распродажи и "счастливые часы", когда цены на товары кратковременно снижаются. Спешащий возбужденный клиент не будет долго прицениваться, интересоваться качеством или характеристиками.

Ваша задача - сломать этот план и научиться всегда делать паузу перед покупкой. И чем дороже вещь, тем длительнее должна быть эта пауза. Можете даже подойти к этому правилу буквально и разработать для себя числовой коэффициент перевода стоимости во время, через которое вы приобретете желаемую вещь. За это время вы сможете остыть, успокоиться и убедиться, что покупка действительно соответствует тем критериям необходимости, про которые мы говорили чуть выше.

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