Совет Европы призвал защитить украинских активистов от нападений [ Редактировать ]
В Совете Европы заявили, что активное гражданское общество играет важную роль для развития демократии, а потому активистов следует защитить от нападений. Об этом заявил спикер Совета Европы Дэниел Хольтген, передает "Укринформ".
"Мы разделяем беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине. Активное гражданское общество является важным фактором для демократии и защитников прав человека. Поэтому, активисты не должны быть под угрозой нападений", - отметили в Совете Европы.
"Мы отмечаем намерение руководства Украины, которое выразил президент Порошенко, провести полномасштабное расследование", - добавил пресс-секретарь СЕ.
Напомним, ранее правозащитные и общественные организации требуют публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
по теме
Убийство школьницы под Харьковом: опубликован фоторобот подозреваемого
На днях под Харьковом нашли тело пропавшей 15-летней девочки
В Харьковской области пропавшую девочку нашли мертвой
Заявление об исчезновении 15-летней студентки поступило в полицию 2 ноября
В Одесской области женщина задушила младенца
Фельдшер скорой помощи сообщил полиции о странной смерти четырехмесячного ребенка
Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь
Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пытался скрыть улики
Многодетная мать зарезала новорожденного сына
Женщина скрывала от соседей и друзей свою беременность