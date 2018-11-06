У самолета индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября, четыре последних полета был неисправен указатель скорости, передает ВВС.

По словам официальных лиц, такие данные были получены при расшифровке параметрического самописца.

Как уточняется, заявление о неисправности датчика прозвучало на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники погибших при крушении. Потерявшие родных и близких потребовали объяснить им, почему неисправность не была устранена и самолет был допущен к полету. Ответ на этот вопрос они не получили.

"Основатель Lion Air Рушди Кирана лишь молча встал и склонил голову, сложив руки в молитвенный жест", - говорится в сообщении.

Могла ли неисправность датчика стать причиной крушения самолета, не уточняется.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. На месте крушения не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.