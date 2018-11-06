Парень угрожал взорвать аэропорт из-за потерянных инвестиций в биткоин [ Редактировать ]
18-летний школьник из индийского штата Уттар-Прадеш угрожал взорвать аэропорт Майами из-за того, что сотрудники Федерального бюро расследований США не помогли ему вернуть потерянные инвестиции в биткоин. Об этом сообщает The Next Web.
Парень инвестировал в биткоин $1000, которые он занял у своего отца. По его словам, за пять месяцев ему удалось получить огромную прибыль. Спустя некоторое время на одном онлайн-форуме неизвестный пользователь из США предложил ему еще больше приумножить прибыль, однако, получив деньги от доверчивого парня, пропал.
Юноша утверждает, что не менее 50 раз обращался в ФБР с просьбой разобраться с мошенничеством. В итоге бездействие спецслужб сподвигло его на угрозы. С помощью электронной почты и телефонных номеров, полученных с использованием поддельных идентификаторов, парень звонил в администрацию аэропорта Майами и угрожал "ворваться вовнутрь с АК-47, гранатами и поясом смертника".
ФБР обратилось к Национальному агентству расследований Индии (NIA), чтобы найти хулигана. Юношу задержали. Так как в Индии 18-летние жители не попадают под полноценное действие законов, правоохранительным органам еще предстоит провести расследование для определения дальнейшей судьбы парня. Однако в полиции отметили, что угрозы школьника не несли серьезный характер.
Напомним, что в Стамбуле открыли самый большой в мире аэропорт.
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