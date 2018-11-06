Во Львове пенсионерка неделю прятала труп умершего мужа за шкафом в квартире, говорится в программе "Сегодня".



Отмечается, что на 73-летнюю женщину неоднократно жаловались соседи многоквартирного дома, которые убеждены, что пенсионерка психически больна и представляет для них угрозу.



Жители дома вынуждены были зайти к женщине в квартиру из-за невыносимого запаха. Там, кроме беспорядка, они обнаружили труп ее мужа, который находился за шкафом, накрытый курткой.



Соседи полагают, что тело пролежало минимум неделю.

Ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге нашли пять трупов.