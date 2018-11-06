В ночь на 6 ноября в Оболонском районе Киева водитель на "Таврии" вылетел на встречную полосу и ударил в бок Daewoo Lanos.

"Все более-менее обошлось. Мужу оказали помощь на месте, на меня лишь стекло посыпалось. Водитель "Таврии" был пьяным и ехал на большой скорости. Он и не думал останавливаться, но пришлось, потому что от удара потерял левое колесо", - сообщила пассажирка Lanos, супруг которой находился за рулем, передает "Информатор".

Женщина рассказала, что водитель "Таврии" получил травму грудной клетки, но несмотря на это, он выбежал из автомобиля и скрылся в лесу. Пассажира, который вышел из "Таврии", задержали свидетели ДТП. Патрульным он сказал, что находился за рулем автомобиля и больше в машине никого не было.

После этого этого его проверили на драггере - прибор показал 2,29 промилле алкоголя в крови (при допустимой норме 0,2).

Свидетели аварии недоумевали, зачем мужчина решил взять на себя вину товарища, если и сам находился в нетрезвом состоянии. В деталях происшествия разберется следствие.

Днем ранее нетрезвая автоледи устроила тройное ДТП в Николаеве.