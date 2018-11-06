Пьяный киевлянин устроил ДТП и сбежал в лес (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 6 ноября в Оболонском районе Киева водитель на "Таврии" вылетел на встречную полосу и ударил в бок Daewoo Lanos.
"Все более-менее обошлось. Мужу оказали помощь на месте, на меня лишь стекло посыпалось. Водитель "Таврии" был пьяным и ехал на большой скорости. Он и не думал останавливаться, но пришлось, потому что от удара потерял левое колесо", - сообщила пассажирка Lanos, супруг которой находился за рулем, передает "Информатор".
Женщина рассказала, что водитель "Таврии" получил травму грудной клетки, но несмотря на это, он выбежал из автомобиля и скрылся в лесу. Пассажира, который вышел из "Таврии", задержали свидетели ДТП. Патрульным он сказал, что находился за рулем автомобиля и больше в машине никого не было.
После этого этого его проверили на драггере - прибор показал 2,29 промилле алкоголя в крови (при допустимой норме 0,2).
Свидетели аварии недоумевали, зачем мужчина решил взять на себя вину товарища, если и сам находился в нетрезвом состоянии. В деталях происшествия разберется следствие.
Днем ранее нетрезвая автоледи устроила тройное ДТП в Николаеве.
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