У Дніпрі дитячий садок залишився без опалення [ Редактировать ]
У дитячому садку №14 у Дніпрі досі немає опалення. Температура в групах не піднімається вище 11 градусів, хоча за нормами має бути 19. У місті вже другий тиждень триває опалювальний сезон. Чому в дошкільному закладі досі холодні батареї - з'ясовували мої колеги.
До дитячого садка №14 сьогодні не прийшло два десятка вихованців - хтось захворів, а когось батьки залишили вдома. У групах холодніше, аніж на вулиці. Стовпчик термометра показує 11 градусів. Малеча закутана з ніг до голови. У спальнях увімкнули обігрівачі.
"Невозможно на дневной сон раздеть ребенка и положить его как следует спать. На прошлой неделе мне ребенок сказал, мама мне в краватку положили снег, было так холодно, что я думала, что у меня в кроватке снег", - говорить Олена Савенко, мати вихованців дитячого садка №14.
У Дніпрі опалювальний сезон розпочався ще 22 жовтня. Відтоді батькам обіцяють тепло заявиться з дня на день. Керівництво закладу виправдовується, систему давно підготували, однак увімкнути не можуть. Немає лічильника і регулятора подачі газу. Та після того, як батьки почали скаржитися, до дитсадка навідалися газовики.
"Все это опломбировано представителями "Днепрогаза", ждутся приказ о запуске котельни. Все это в считанные минуты, ну полчаса. Снимается блинда, подается газ на котельню и тепло в котельню".
Хто має дати наказ про запуск невідомо. Фірма, яка здійснювала реконструкцію котельні, на баланс міста її не передала. Тож якщо зараз у теплопункт почне надходити газ платити за нього доведеться йому, - каже директор.
"Котельная потребляет газ, за нього потрібно розраховуватися, не подрядная организация. Я Вам рассказал в чем вопросы, если есть еще какие-то вопросы, то пожалуйста в департамент, они вам все разьеснят", - говорить Юрій Шишкін, підрядник.
Контролювати готовність до опалювального сезону закладів соціальної сфери зобов'язані міські чиновники. А от чому вони цього не зробили - дізнатися нам не вдалося. У міськраді коментувати ситуацію відмовилися.
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