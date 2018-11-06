В ночь на 6 ноября в центре Киева на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes.

За рулем Mercedes находился греческий дипломат, сообщает "Информатор".

Так, Mercedes двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро "Арсенальная". Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу Mercedes.

От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов. Обломки автомобилей раскидало на несколько метров

Дипломат отделался синяками и от госпитализации отказался.

Тем временем в Оболонском районе Киева водитель на "Таврии" протаранил Daewoo Lanos, после чего скрылся в лесопосадке.