Иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 6 ноября в центре Киева на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes.
За рулем Mercedes находился греческий дипломат, сообщает "Информатор".
Так, Mercedes двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро "Арсенальная". Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу Mercedes.
От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов. Обломки автомобилей раскидало на несколько метров
Дипломат отделался синяками и от госпитализации отказался.
Тем временем в Оболонском районе Киева водитель на "Таврии" протаранил Daewoo Lanos, после чего скрылся в лесопосадке.
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