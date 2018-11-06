В Киевской области пожар в частном жилом доме забрал жизни целой семьи. В частности, погибли три человека, из них двое детей, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел в г. Узин Белоцерковского района в ночь на 6 ноября. Спасатели ликвидировали пожар спустя 2 часа.

Как доложили в ведомстве, к тушению привлекались 14 пожарных и две единицы техники Госслужбы.

К сожалению, такие происшествия случаются достаточно часто. Так, на днях в Днепре пожар унес жизни всей семьи.