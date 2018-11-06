Пожар под Киевом унес жизни двоих детей [ Редактировать ]
В Киевской области пожар в частном жилом доме забрал жизни целой семьи. В частности, погибли три человека, из них двое детей, сообщает пресс-центр ГСЧС.
Инцидент произошел в г. Узин Белоцерковского района в ночь на 6 ноября. Спасатели ликвидировали пожар спустя 2 часа.
Как доложили в ведомстве, к тушению привлекались 14 пожарных и две единицы техники Госслужбы.
К сожалению, такие происшествия случаются достаточно часто. Так, на днях в Днепре пожар унес жизни всей семьи.
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