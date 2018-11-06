Сумчанка Даша Безкоста виставила на широкий загал свої картини, які вона малює ногами. Дівчина живе з ДЦП уже 22 роки. Хвороба не дозволяє їй вільно рухати руками. Навіть спілкується Даша за допомогою планшета. Тож її пензлики - пальці ніг, якими вона й створює картини.

Це вже 12-та виставка майстрині. Одну з робіт дівчина завершила на презентації. Експозицію із 15 полотен олією назвала "Палітра зграї". Мовляв, вона символізує те, як художниця почувається у соціумі. Нині Даша завершує індивідуальне навчання та планує вступати до Інституту мистецтв.

"Стая - это люди, которые окружают Дашу, ну в то же время она одинока. Все равно ощущается нехватка общения", - говорить Олена Безкоста, мама Даші.

"Работы, безусловно, это эмоциональный всплеск. Это природа, это море. Это яркие эмоциональные мотивы. Это потрясающая палитра. Это говорит о том, что у художника Даши открытая душа", - говорить Олексій Семашко, науковий співробітник музею.