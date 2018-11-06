В Японии уровень самоубийств среди детей и подростков достиг наивысшей отметки за последние 30 лет.

С марта 2016 года по март 2017 счеты с жизнью свели 250 детей и подростков. В 2018 году детей-самоубийц еще больше, и это самый высокий показатель с 1986 года, сообщает ВВС.

Многие из детей, которые свели счеты с жизнью, по свидетельству психологов и педагогов, жаловались на проблемы в семье, издевательства со стороны сверстников и паниковали по поводу будущего.

В то же время причины гибели многих детей остались загадкой, они не обращались в соцслужбы, никак не показывали, что у них есть проблемы, и не оставили предсмертных записок.

Большинство случаев самоубийств приходится на учеников старшей школы, где по японской системе образования подростки учатся до 18 лет.

Замечено, что число самоубийств резко возрастает с началом учебного года 1 сентября.

Суицид является основной причиной смерти молодых людей в Японии, опережая неизлечимые заболевания.

При этом общее число самоубийств в стране постепенно снижается: с 34,5 тысячи в 2003-м до 21 тысячи в 2017 году.

Накануне в Днепре мать спасла парня от самоубийства, связав ему руки и ноги.