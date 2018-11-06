Apple высмеяли в сети за новый эмодзи [ Редактировать ]
Apple добавила 158 новых эмодзи в iOS. В частности, супергероев и туалетную бумагу. Однако больше всего внимания привлек странный эмодзи под названием Woozy face с окосевшим лицом, сообщает Meduza.
Пользователи социальных сетей начали активно выяснять, что же на самом деле выражает этот загадочный эмодзи, предлагая собственные трактовки.
Новый эмодзи Woozy face
"Привет, у меня инсульт. Можете позвонить 911? Спасибо большое", - написал один из пользователей Twitter.
"Когда идешь по темной комнате и ударяешься мизинцем о дверь - вот что это за эмодзи", - добавил второй.
"Так выглядят все, кто фотографируется на права", - отметил третий.
"Когда парень начинает тебе нравиться", - подчеркнул другой.
Ранее мы сообщали, что разведка США нашла шпионские чипы в гаджетах Apple.
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