Apple добавила 158 новых эмодзи в iOS. В частности, супергероев и туалетную бумагу. Однако больше всего внимания привлек странный эмодзи под названием Woozy face с окосевшим лицом, сообщает Meduza.

Пользователи социальных сетей начали активно выяснять, что же на самом деле выражает этот загадочный эмодзи, предлагая собственные трактовки.

Новый эмодзи Woozy face

"Привет, у меня инсульт. Можете позвонить 911? Спасибо большое", - написал один из пользователей Twitter.

"Когда идешь по темной комнате и ударяешься мизинцем о дверь - вот что это за эмодзи", - добавил второй.

"Так выглядят все, кто фотографируется на права", - отметил третий.

"Когда парень начинает тебе нравиться", - подчеркнул другой.

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