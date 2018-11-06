МИД Германии и Канады присоединились к призывам найти и привлечь к ответственности виновных в смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

"Федеральное правительство обеспокоено смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк, мужественно боровшейся с коррупцией... Дело должно быть расследовано как можно скорее, а виновные - привлечены к ответственности. Арест пяти человек во время расследования свидетельствует, что украинская власть действует. Мы будем продолжать поддерживать инициативы гражданского общества против коррупции как в Украине, так и в других странах", - говорится в заявлении МИД Германии, передает УНН.

Руководитель внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд также требует, чтобы ответственные за смерть активистки предстали перед судом:

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступила против коррупции, является трагической потерей... Лица, ответственные за это преступление, должны быть привлечены к ответственности", - указала она.

Также Госдеп США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в июле. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти и передала материалы в СБУ.