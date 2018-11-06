Умер легендарный украинский балетмейстер [ Редактировать ]
Во Львове умер легендарный балетмейстер Зенон Колобич, основатель и бессменный руководитель львовского ансамбля народного танца "Горицвіт". Народный артист скончался на 65 году жизни в минувшие выходные. О кончине Колобича сообщили во Львовском медицинском университете имени Даниила Галицкого на странице в Facebook.
На базе этого вуза артист и основал знаменитый ансамбль в 1975 году. Сообщается, что балетмейстер умер от продолжительной болезни. Ансамбль Колобича является лауреатом международных конкурсов. Коллектив гастролирует в 20 станах мира.
В 2012 году Колобич впервые в истории Украины получил международную премию «Оскар фольклора» за сохранение и развитие этнографического наследия.
На днях умер известный украинский писатель.
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