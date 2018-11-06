Новолуние 7 ноября: что нужно сделать женщинам [ Редактировать ]
Новолуние наступает каждый месяц и многие люди следят за лунными циклами, зная, что они воздействуют на текущие дела, бизнес и отношения.
В ноябре новолуние произойдет 7 числа, и уже сейчас следует подготовиться, чтобы правильно провести этот период.
Что обязательно нужно сделать в новолуние, и чего делать не стоит
В новолуние не следует браться за большие проекты, совершать дорогостоящие покупки и признаваться в любви. Ведь с большой долей вероятности любое ваше предприятие закончится крахом. Этот день подойдет для физического труда и активности, так что пугаться сложных задач по умолчанию не стоит.
В свободное время астрологи советуют не сидеть на месте, двигаться, гулять, посещать спортзал.
В любовных делах звезды благоволят проведению совместного досуга, а одинокие люди в эту ночь могут завести интересное и перспективное знакомство (впрочем, 100% гарантии на продолжение романа астрологи не дают и предостерегают от случайных связей).
7 ноября подарит всем знакам зодиака хорошее настроение, если держать свою импульсивность и раздражительность под контролем. Это отличное время для мыслей о себе и будущем.
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