Как похудеть: медики раскрыли простой способ [ Редактировать ]
Медики выяснили, что напиток из сока петрушки и лимона способствует эффективному похудению. Данная комбинация из соков сжигает жиры и выводит токсины, пишет "Здоровье и Красота".
Для того, чтобы приготовить напиток для похудения, необходимо сок петрушки соединить с соком лимона в одинаковых пропорциях и разбавить. Сок позволит вывести излишки жидкости, уменьшить объем жировой ткани и избавиться от отеков. Кроме того, этот напиток снижает чувство голода, ускоряет насыщение во время еды.
Такой коктейль из соков петрушки и лимона при отсутствии противопоказаний эксперты советуют употреблять дважды в день по половине стакана между приемами пищи.По словам специалистов, сок петрушки особенно действенный, если необходимо похудеть прежде всего за счет устранения избыточного жира с живота. Петрушка содержит полисахарид инулин, который способствует уменьшению уровня сахара в крови, а также фолиевую кислоту, активизирующую кровообращение.
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