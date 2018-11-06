Широкая публики впервые увидела известного актера Михаила Боярского без его непременного атрибута - шляпы и в домашней обстановке.

Сын актера, Сергей Боярский опубликовал в Instagram снимок отца, на котором тот запечатлен без головного убора.

Фото было сделано во время просмотра актером футбольного матча.

"Отец смотрит Зенит-Ахмат через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", - подписал публикацию Сергей Боярский.

Поклонники же в комментариях не скрывали своего восхищения актером:

"Вашему отцу очень идет без головного убора, так ему и передайте", "Такой милый", "Это мегакрутое фото!", - отреагировали фанаты.

Ранее жена Михаила Боярского Лариса Луппиан поделилась с поклонниками откровениями о совместной жизни с мужем.